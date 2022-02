LIVE Slittino, Prove Pechino 2022 in DIRETTA: Wolfgang Kindl comanda davanti a Dominik Fischnaller, sesto Leon Felderer, non parte Kevin Fischnaller (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.41 58?480 per Watts (ottavo), siamo arrivati al pettorale 18 (su 35) di questa quinta prova di allenamento. 02.39 1’01?348 per il georgiano Kumaritashvili, ora il canadese Watts. 02.37 Dominik Fischnaller ferma il cronometro a 57?622 (2?513 in partenza) ed è secondo dietro a Wolfgang Kindl. 02.35 58?123 per Leon Felderer (2?549 in partenza), l’azzurro si porta in quinta posizione momentanea. 02.34 NON parte Kevin Fischnaller! Si passa dunque DIRETTAmente a Leon Felderer al quale seguirà Dominik ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.41 58?480 per Watts (ottavo), siamo arrivati al pettorale 18 (su 35) di questa quinta prova di allenamento. 02.39 1’01?348 per il georgiano Kumaritashvili, ora il canadese Watts. 02.37ferma il cronometro a 57?622 (2?513 innza) ed è secondo dietro a. 02.35 58?123 per(2?549 innza), l’azzurro si porta in quinta posizione momentanea. 02.34 NON! Si passa dunquemente aal quale seguirà...

