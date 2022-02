Lazio, l’ex Eriksson ricorda Mihajlovic: “Credeva di essere il migliore in tutto” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sven-Goran Eriksson, ex tecnico della Lazio, parla della sua esperienza in biancoceleste ricordato anche Sinisa Mihajlovic Leggi su mediagol (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sven-Goran, ex tecnico della, parla della sua esperienza in biancocelesteto anche Sinisa

Advertising

LeBombeDiVlad : ???? Il #Flamengo vuole trattenere #AndreasPereira ? L’ex giocatore della #Lazio è in prestito dal #ManchesterUnited… - LazioPlanet : RT @Fili27Filippo: @LazioPlanet @Laziosiamonoi Capita, nessun problema. Qui il link l'intervista. Grazie per la correzione - Fili27Filippo : @LazioPlanet @Laziosiamonoi Capita, nessun problema. Qui il link l'intervista. Grazie per la correzione - sportli26181512 : Lazio, Cabral e il primo allenamento: ecco il ruolo per lui: C’erano pochi dubbi fin dal suo arrivo, l’ex Sporting… - LazioNews_24 : #Cabral, parla l'ex compagna #Ristovski -