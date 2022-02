La triste vicenda di Carmine d’Errico ucciso dal figlio andato in tv poi a fare un appello (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non aveva convinto nessuno l’appello forzato, lanciato da un uomo a Chi l’ha visto, dopo la scomparsa del padre. Le forze dell’ordine lo stavano tenendo d’occhio da tempo, sicuri che dietro alla sua versione dei fatti, sulla scomparsa del padre, ci fosse qualcosa di non detto. E non sbagliavano visto che ieri si è arrivati, a oltre un mese dall’inizio di questa storia, all’arresto. Parliamo della vicenda di Cusano Milanino: nella villetta della famiglia d’Errico, sono state trovate tracce che non lasciano dubbi. Carmine è stato ucciso in quella cucina, in quella casa e non se n’è andato via lontano. Non si è suicidato a causa di un brutto male che lo aveva colpito, come aveva fatto credere suo figlio, lanciando questa ipotesi. Ma è stato ucciso, con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non aveva convinto nessuno l’forzato, lanciato da un uomo a Chi l’ha visto, dopo la scomparsa del padre. Le forze dell’ordine lo stavano tenendo d’occhio da tempo, sicuri che dietro alla sua versione dei fatti, sulla scomparsa del padre, ci fosse qualcosa di non detto. E non sbagliavano visto che ieri si è arrivati, a oltre un mese dall’inizio di questa storia, all’arresto. Parliamo delladi Cusano Milanino: nella villetta della famiglia, sono state trovate tracce che non lasciano dubbi.è statoin quella cucina, in quella casa e non se n’èvia lontano. Non si è suicidato a causa di un brutto male che lo aveva colpito, come aveva fatto credere suo, lanciando questa ipotesi. Ma è stato, con ...

