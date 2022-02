“La notizia più bella per lei”. Drusilla Foer, è successo tutto dopo la serata a Sanremo: “Lo posso dire” (Di venerdì 4 febbraio 2022) La presenza di Drusilla Foer a Sanremo 2022 è stata un successo. Divertente la gag ad inizio puntata con Amadeus. Il conduttore l’ha chiamata sul palco e la co-conduttrice ha ringraziato, si è diretta al microfono e si è rivolta a Amadeus chiamandolo “coso” (un appellativo diventato immediatamente meme virale sul web) e poi “Amedeo”, rivendicando il suo diritto di cantare. “Io dovrei presentare per tutta la sera con lei? Un inferno, lo avessi saputo che mi avrebbe fatto fare la valletta mi sarei messa qualcosa di scosciato, ho anche un bel koala tatuato…”. Poi arriva il suo monologo: “Per comprendere e accettare la propria unicità, bisogna capire come è composta e di cosa è fatta. Siamo fatti di cose belle: ambizioni, valori, convinzioni, talenti. Ma i talenti vanno allenati, seguiti. Le proprie ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) La presenza di2022 è stata un. Divertente la gag ad inizio puntata con Amadeus. Il conduttore l’ha chiamata sul palco e la co-conduttrice ha ringraziato, si ètta al microfono e si è rivolta a Amadeus chiamandolo “coso” (un appellativo diventato immediatamente meme virale sul web) e poi “Amedeo”, rivendicando il suo diritto di cantare. “Io dovrei presentare per tutta la sera con lei? Un inferno, lo avessi saputo che mi avrebbe fatto fare la valletta mi sarei messa qualcosa di scosciato, ho anche un bel koala tatuato…”. Poi arriva il suo monologo: “Per comprendere e accettare la propria unicità, bisogna capire come è composta e di cosa è fatta. Siamo fatti di cose belle: ambizioni, valori, convinzioni, talenti. Ma i talenti vanno allenati, seguiti. Le proprie ...

