Fiart a Nauticsud 2022 con i Seawalker e il modellino del nuovo P54

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La 48° edizione di, storica rassegna del settore nautico nata a Napoli e da sempre ospitata alla Mostra d’Oltremare, si terrà dal 12 al 20 febbraio prossimi, e non poteva certo mancare, lo storico cantiere che si affaccia sul golfo di Baia.: Padiglione 5 stand 500-502 Presso il Padiglione 5 stand 500-502 il pubblico potrà ammirare da vicino la gamma completa deie ildelP54, l’iconico yachtfirmato da Stefano Pastrovich, che sarà disponibile per la vendita a partire dal prossimo autunno. La fiera partenopea sarà anche l’occasione per scoprire tutti i servizi diRent. La lineacon i modelli 35, 39 e 43 è in grado di soddisfare tutti gli ...

