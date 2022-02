Fantasanremo, Emma consegna fiori a componente orchestra: “Mi servono punti”‘ (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Scusa, mi servono i punti per Fantasanremo”. Così Emma, alla fine della sua esibizione al fianco di Francesca Michielin, fino ad oggi direttrice d’orchestra e oggi sua compagna sul palco, ha consegnato il bouquet di fiori appena ricevuto da Amadeus a una componente dell’orchestra. “Lo do a lei per tutte” ha detto ancora, congedandosi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Scusa, mii punti per”. Così, alla fine della sua esibizione al fianco di Francesca Michielin, fino ad oggi direttrice d’e oggi sua compagna sul palco, hato il bouquet diappena ricevuto da Amadeus a unadell’. “Lo do a lei per tutte” ha detto ancora, congedandosi. L'articolo proviene da Italia Sera.

