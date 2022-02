Fagiolini sfiziosi e piccanti | la ricetta per saltarli in padella

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Isono sani e genuini, ma non sempre risultano anche, croccanti ed invitanti. Noi di Non Solo Riciclo vi sveliamo laperfetta per servire un contorno con i baffi. Leggermente, saporiti e gustosi, mai mollicci, regalano grandi soddisfazioni al palato. Si accompagnano perfettamente a secondi di carne o di pesce, arricchendoli di sapore. Sono buonissimi caldi, ma non deludono neppure freddi, per un pranzo al sacco specialissimo. Mettetevi al lavoro, puliteli con cura, spuntandoli uno ad uno. Questa è in fondo l’operazione più lunga e noiosa, ma potete provare ad impugnarne una manciata e tagliare le codine con le forbici per fare prima. Uno stratagemma banale, quanto geniale. Provateci. Oppure fate come le nostre nonne e chiedete una mano ai piccoli di casa, saranno lieti di sentirsi ...