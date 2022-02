Emissioni - LEuropa vuole inasprire i test delle ibride plug-in (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'Unione europea avrebbe messo nel mirino la tecnologia dei powertrain ibridi plug-in in seguito alle sempre più frequenti critiche sugli attuali test per le Emissioni, giudicati poco attendibili rispetto alle reali condizioni di guida. In particolare, stando a indiscrezioni diffuse dalla Reuters, Bruxelles avrebbe intenzione di rivedere gli attuali sistemi di verifica della CO2 emessa dalle plug-in, introducendo limiti e fattori di calcolo più severi. Le critiche. Le anticipazioni dell'agenzia di stampa britannica sono legate a studi condotti da esperti e associazioni secondo cui gli attuali test si basano su una condizione sostanzialmente irrealizzabile nella vita di tutti i giorni: ovvero, la disponibilità di una carica completa e costante della batteria. Anche così, comunque, sembra che le ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'Unione europea avrebbe messo nel mirino la tecnologia dei powertrain ibridi-in in seguito alle sempre più frequenti critiche sugli attualiper le, giudicati poco attendibili rispetto alle reali condizioni di guida. In particolare, stando a indiscrezioni diffuse dalla Reuters, Bruxelles avrebbe intenzione di rivedere gli attuali sistemi di verifica della CO2 emessa dalle-in, introducendo limiti e fattori di calcolo più severi. Le critiche. Le anticipazioni dell'agenzia di stampa britannica sono legate a studi condotti da esperti e associazioni secondo cui gli attualisi basano su una condizione sostanzialmente irrealizzabile nella vita di tutti i giorni: ovvero, la disponibilità di una carica completa e costante della batteria. Anche così, comunque, sembra che le ...

