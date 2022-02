“Diritto di Famiglia Transfrontaliero” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Milano, 4 febbraio 2022) - 8 febbraio, ore 18.00, in diretta web sui canali social del Centro Studi Borgogna Milano, 4 febbraio 2022 – Il Centro Studi Borgogna presenta la seconda tappa del Ciclo di Incontri sul Diritto di Famiglia, in programma per Martedì 8 Febbraio, in diretta social dalle ore 18.00. L' appuntamento, secondo di tre, sarà dedicato al Diritto di Famiglia Transfrontaliero. Sarà presente per i saluti iniziali Marco Cipriano, Direttore Osservatori CSB. Gli ospiti di questo incontro, moderati dall'Avv. Patrizia Giannini (Partner Kair?s LBC), saranno: Paola Moreschini (avvocato, presidente dell'associazione ICALI) Giovanna Barca (avvocato, consigliere dell'associazione ICALI) e l'On.Le Patrizia Toia (Eurodeputata). Il tema del giorno sarà dunque dedicato alle controversie di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Milano, 4 febbraio 2022) - 8 febbraio, ore 18.00, in diretta web sui canali social del Centro Studi Borgogna Milano, 4 febbraio 2022 – Il Centro Studi Borgogna presenta la seconda tappa del Ciclo di Incontri suldi, in programma per Martedì 8 Febbraio, in diretta social dalle ore 18.00. L' appuntamento, secondo di tre, sarà dedicato aldi. Sarà presente per i saluti iniziali Marco Cipriano, Direttore Osservatori CSB. Gli ospiti di questo incontro, moderati dall'Avv. Patrizia Giannini (Partner Kair?s LBC), saranno: Paola Moreschini (avvocato, presidente dell'associazione ICALI) Giovanna Barca (avvocato, consigliere dell'associazione ICALI) e l'On.Le Patrizia Toia (Eurodeputata). Il tema del giorno sarà dunque dedicato alle controversie di ...

