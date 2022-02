Covid, Speranza: “Per la prima volta da settimane i numeri stanno migliorando. Piedi per terra e massima prudenza” (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Siamo finalmente in una fase che appare essere diversa da quella dei mesi precedenti. Dobbiamo ancora tenere i Piedi per terra e avere massima prudenza ma per la prima volta da molte settimane guardiamo con fiducia a numeri che stanno finalmente migliorando nella lotta al Covid”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione del convegno “Le sfide globali e il cancro”, promosso dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) per la Giornata mondiale contro il cancro che si celebra oggi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Siamo finalmente in una fase che appare essere diversa da quella dei mesi precedenti. Dobbiamo ancora tenere ipere averema per lada molteguardiamo con fiducia achefinalmentenella lotta al”. Così il ministro della Salute, Roberto, in occasione del convegno “Le sfide globali e il cancro”, promosso dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) per la Giornata mondiale contro il cancro che si celebra oggi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: nessun limite per i vaccinati in zona rossa #covid - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Siamo al 91% di over12 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, l'88% ha due dosi e ha completato il… - giacrival : RT @GerardoDAmico: Da Natale sono passati 40 giorni ed 11mila morti per il COVID. Con Omicron regnante. La speranza è che gli auspici di f… - gred_vet : RT @GerardoDAmico: Da Natale sono passati 40 giorni ed 11mila morti per il COVID. Con Omicron regnante. La speranza è che gli auspici di f… - TelevideoRai101 : Covid,Speranza:finalmente numeri calano -