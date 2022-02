Covid | l’Iss | Rt e incidenza in discesa Scende l’occupazione in terapia intensiva e nei reparti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Scendono ancora, a livello nazionale, l’settimanale dei casi die l’indice di trasmissibilità Rt. E calano anche il tasso di occupazione ine neidi area non critica. Sono i dati che emergono dal monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss, che nonostante i numeri in miglioramento ancora classifica tre Regioni a rischio alto, a causa dell’impossibilità di valutazione per incompletezza dei dati inviati L’questa settimana è pari a 1362 casi ogni 100.000 abitanti (28/01/2022 -03/02/2021) contro 1823 ogni 100mila della settimana precedente (21/01/2022 -27/01/2021). Nel periodo 12 gennaio-25 gennaio, invece, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,9 – 0,98), in diminuzione rispetto alla settimana ...