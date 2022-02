C’è un’alternativa a Twitter e perché il suo nome potrebbe essere Koo? (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mayank Bidawatka, il fondatore dell’app Koo, afferma che, con il suo progetto, prevede di superare la base di 25 milioni di utenti di Twitter in India quest’anno. Un risultato ambizioso che, tuttavia, proietta una piattaforma di microblogging nell’olimpo dei social media più utilizzati al mondo. Strano, perché il modello di Twitter e del suo microblog sembrava ormai superato. Eppure, dall’India arriva una conferma del fatto che, invece, se utilizzato nel modo giusto può essere davvero uno strumento fondamentale nel panorama dei mass-media. LEGGI ANCHE > Chi twitta dall’account di Twitter: un gruppo di dipendenti sempre in forte connessione Koo, l’app di microblogging che vuole superare Twitter Alla fine del 2021, l’app in India ha toccato quota 21 ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mayank Bidawatka, il fondatore dell’app, afferma che, con il suo progetto, prevede di superare la base di 25 milioni di utenti diin India quest’anno. Un risultato ambizioso che, tuttavia, proietta una piattaforma di microblogging nell’olimpo dei social media più utilizzati al mondo. Strano,il modello die del suo microblog sembrava ormai superato. Eppure, dall’India arriva una conferma del fatto che, invece, se utilizzato nel modo giusto puòdavvero uno strumento fondamentale nel panorama dei mass-media. LEGGI ANCHE > Chi twitta dall’account di: un gruppo di dipendenti sempre in forte connessione, l’app di microblogging che vuole superareAlla fine del 2021, l’app in India ha toccato quota 21 ...

