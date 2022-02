Camerun, la delusione di Anguissa: «Sono triste, il calcio è crudele…» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il centrocampista del Napoli Anguissa ha commentato l’eliminazione del Camerun dalla Coppa d’Africa per mano dell’Egitto Il Camerun, Nazionale padrone di casa della Coppa d’Africa, si ferma in semifinale. In finale contro il Senegal ci va l’Egitto che batte i Leoni Indomabili ai calci di rigore. Il centrocampista del Napoli Anguissa, come riportato da Il Mattino, ha espresso tutta la sua delusione per l’eliminazione. delusione – «Sono deluso e triste, il calcio a volte è crudele. Per me non ha vinto il migliore in campo, con tutto il rispetto. Ma Sono comunque felice perché si è visto un Camerun che ha dato tutto fino alla fine, uscendo a testa alta. Non abbiamo rimpianti, Sono ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il centrocampista del Napoliha commentato l’eliminazione deldalla Coppa d’Africa per mano dell’Egitto Il, Nazionale padrone di casa della Coppa d’Africa, si ferma in semifinale. In finale contro il Senegal ci va l’Egitto che batte i Leoni Indomabili ai calci di rigore. Il centrocampista del Napoli, come riportato da Il Mattino, ha espresso tutta la suaper l’eliminazione.– «deluso e, ila volte è crudele. Per me non ha vinto il migliore in campo, con tutto il rispetto. Macomunque felice perché si è visto unche ha dato tutto fino alla fine, uscendo a testa alta. Non abbiamo rimpianti,...

Advertising

infoitsport : Delusione Anguissa col Camerun: ora punta al riscatto in azzurro - infoitsport : Coppa d'Africa 2021, Camerun-Egitto - Eto'o non ci crede: tutta la sua delusione dopo il terzo rigore sbagliato - GiorgioD97 : ?? #AFCON2021 ???? #Camerun 0??(1)-0??(3) #Egitto ???? #TeamEgypt di nuovo in finale 5 anni dopo; protagonista il po… - infoitsport : Delusione Onana: Camerun fuori ai rigori in Coppa d’Africa con l’Egitto - spaziocalcio : #AFCON2021, il #TeamEgypt affronterà il #TeamSenegal in finale! Per il Camerun grossa delusione ai rigori -