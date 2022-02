Cabina regia, “da governo nessuna intenzione di rivedere formato” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono prive di fondamento le indiscrezioni riportate oggi su alcuni quotidiani sulla composizione della Cabina di regia. Da parte del governo non c’è alcuna intenzione di rivederne il formato. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono prive di fondamento le indiscrezioni riportate oggi su alcuni quotidiani sulla composizione delladi. Da parte delnon c’è alcunadi rivederne il. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Cabina regia Covid oggi Italia, in calo Rt e incidenza Lo sottolinea il report dell'Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. "Nel periodo 12 - 25 gennaio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è ...

Covid, prosegue calo dell'Rt: 0,93. Giù anche l'incidenza: 1362 E' quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia di Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità. Si sottolinea però che diverse Regioni/PPAA hanno segnalato ...

Cabina regia, "da governo nessuna intenzione di rivedere formato" Adnkronos Covid, diminuiscono ancora incidenza e Rt. Meno pazienti nelle terapie intensive Va però segnalato che anche questa settimana diverse Regioni e Province autonome hanno evidenziato problemi nell'inserimento dei dati nel flusso per le valutazioni della cabina di regia.

