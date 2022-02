Bagnoli | sequestrato arsenale della camorra nascosto vicino a una scuola elementare

(Di venerdì 4 febbraio 2022) I Carabinieri del nucleo operativo dihanno trovato armi e munizioni tra i contatori in un’area condominiale di un palazzo a due passi da una. Nove mesi fa il maxi sequestro di armi nel quartiere napoletano di: nello stesso quartiere ma questa volta in via Diomede Carafa, tra i contatori in

Advertising

tabarro63 : RT @LaRagione_eu: #Napoli: i carabinieri hanno sequestrato un intero arsenale di mitra, fucili, pistola e proiettili nel quartiere #Bagnoli… - LaRagione_eu : #Napoli: i carabinieri hanno sequestrato un intero arsenale di mitra, fucili, pistola e proiettili nel quartiere… - corrmezzogiorno : #Napoli Bagnoli, sequestrato arsenale vicino ad una scuola elementare -

Ultime Notizie dalla rete : Bagnoli sequestrato

I carabinieri del nucleo operativo dihanno trovato un mitragliatore UZI, un moschetto ... È stato tuttoe le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici per ...Dopo avere effettuate le chiusure dello stabilimento died altri minori, secondo gli ... come la gestione di uno stabilimento. Ricorrere ai "tecnici" accreditati presso le Procure, ...Armi e droga poste sotto sequestro dai Carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli. I militari sono entrati in azione in un’area condominiale di un palazzo situato in prossimità di una scuola ...Nove mesi fa il maxi sequestro di armi a Bagnoli e oggi la storia di ripete. Nello stesso quartiere ...