Un posto al sole | Alberto cambia completamente strategia con lei

Nella puntata di oggi di Un posto al solve vedremo Alberto cambiare strategia con Clara Alberto cambia piano su claraUna nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Alberto prenderà un'importante decisione su Clara. Cosa avrà in mente? Bianca, intanto, non riesce più a stare senza sua madre e finisce a scontrarsi con Katia. Mariella e Bice si daranno battaglia a causa di Cerri. Le due donne hanno pareri opposti su come dovrebbe comportarsi Sasà con gli uomini che ha conosciuto. Alberto cambia atteggiamento con Clara, Bianca triste per l'assenza della mamma Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere ...

