Ultime Notizie Roma del 03-02-2022 ore 07:10 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale giovedì 3 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Dopo il grande successo di ascolti della prima serata il 62esimo festival della canzone italiana prosegue con una scaletta affitta di ospiti prestigiosi con 13 artisti in Amadeus annunciato previsto anche l’omaggio a Monica Vitti la notizia data nella sala stampa allestita al casinò ha provocato commozione un grande applauso da parte dei giornalisti in piedi come conduttore del festival Amadeus è il direttore di Rai 1 Stefano Coletta il decreto con le nuove norme anti covid riguardanti la scuola lo stop alle restrizioni per i vaccinati in zona rossa e la durata del Green pass è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella bozza del decreto composto da 6 articoli di legge che nelle scuole secondarie di primo grado le scuole medie nelle scuole secondarie di secondo grado e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022)dailynews radiogiornale giovedì 3 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Dopo il grande successo di ascolti della prima serata il 62esimo festival della canzone italiana prosegue con una scaletta affitta di ospiti prestigiosi con 13 artisti in Amadeus annunciato previsto anche l’omaggio a Monica Vitti la notizia data nella sala stampa allestita al casinò ha provocato commozione un grande applauso da parte dei giornalisti in piedi come conduttore del festival Amadeus è il direttore di Rai 1 Stefano Coletta il decreto con le nuove norme anti covid riguardanti la scuola lo stop alle restrizioni per i vaccinati in zona rossa e la durata del Green pass è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella bozza del decreto composto da 6 articoli di legge che nelle scuole secondarie di primo grado le scuole medie nelle scuole secondarie di secondo grado e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Lago di Vico da vedere e da mangiare: le 3 cose da non perdere Con i suoi 4.109 ettari di Parco, la Riserva Naturale Regionale del , con il lago omonimo di origine vulcanica, è senza dubbio una delle aree protette più affascinanti del e dell'Italia Centrale. La ...

Covid: Messico, superata la soglia dei 5 milioni di contagi Dall'inizio della pandemia il Paese ha rilevato 5.027.870 infezioni e 307.493 decessi provocati dalla malattia, di cui 573 nelle ultime 24 ore. . 3 febbraio 2022

Covid, ultime news. Via libera al decreto, Draghi: "Vogliamo l'Italia sempre più aperta" Sky Tg24 Piscine sempre più in crisi "Domenica impianti chiusi" Su 23 mesi di pandemia, dieci li abbiamo passati chiusi mantenendo costi enormi, che hanno generato perdite significative: le piscine sono state le prime a chiudere e le ultime ad aprire". "Per questa ...

Elisir non molla Il 19 febbraio l’ultima classifica Il bar pasticceria Elisir di Capostrada è ancora in testa con 818 voti e guida anche stavolta la quarta classifica provvisoria del contest de La Nazione e Confcommercio "Un caffè per ripartire". Al ...

