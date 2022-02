Traffico Roma del 03-02-2022 ore 12:30 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità la 24 Roma Teramo Nella Capitale con lei per un incidente in via Leone XIII l’altezza di Oriana Fallaci altro incidente con file sulla Cristoforo Colombo all’altezza di viale della villa di Plinio delle pomeriggio la cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica con alle 16:15 la deposizione di una corona d’alloro presso l’altare della patria sono possibili le difficoltà di circolazione chiusure temporanee in base alle esigenze possibili rallentamenti per una manifestazione in via Pinciana all’altezza di viale Antonello trombadori dalle 14 alle 17 mentre è chiusa stanotte la galleria Giovanni 23esimo per lavori di manutenzione delle 5:38 di domani mattina Domani previsto uno sciopero del servizio extraurbano e del servizio Urbano dalle 8:30 alle ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità la 24Teramo Nella Capitale con lei per un incidente in via Leone XIII l’altezza di Oriana Fallaci altro incidente con file sulla Cristoforo Colombo all’altezza di viale della villa di Plinio delle pomeriggio la cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica con alle 16:15 la deposizione di una corona d’alloro presso l’altare della patria sono possibili le difficoltà di circolazione chiusure temporanee in base alle esigenze possibili rallentamenti per una manifestazione in via Pinciana all’altezza di viale Antonello trombadori dalle 14 alle 17 mentre è chiusa stanotte la galleria Giovanni 23esimo per lavori di manutenzione delle 5:38 di domani mattina Domani previsto uno sciopero del servizio extraurbano e del servizio Urbano dalle 8:30 alle ...

