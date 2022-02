Tesla - Cinture, maxi richiamo Usa per 817 mila Model S, 3, X e Y (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Tesla ha avviato il richiamo di 817.143 veicoli negli Stati Uniti per un difetto ai sistemi di sicurezza passivi. In particolare, stando a quanto comunicato dalla National Highway Traffic Safety Administration, sarebbe stato riscontrato un malfunzionamento degli avvisi acustici delle Cinture, che non si attiverebbero all'accensione e non funzionerebbero nel caso in cui conducente non provveda all'allacciamento. I Modelli coinvolti. Il richiamo riguarda tutte le Model 3 prodotte dal 2017 al 2022, le Model Y assemblate dal 2020 al 2022 e le Model S e X del 2021/2022 ed è il maggiore mai effettuato dalla Casa californiana. Supera, infatti, il precedente record registrato alla fine di dicembre con la campagna di riparazione di oltre 475 ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 3 febbraio 2022) Laha avviato ildi 817.143 veicoli negli Stati Uniti per un difetto ai sistemi di sicurezza passivi. In particolare, stando a quanto comunicato dalla National Highway Traffic Safety Administration, sarebbe stato riscontrato un malfunzionamento degli avvisi acustici delle, che non si attiverebbero all'accensione e non funzionerebbero nel caso in cui conducente non provveda all'allacciamento. Ili coinvolti. Ilriguarda tutte le3 prodotte dal 2017 al 2022, leY assemblate dal 2020 al 2022 e leS e X del 2021/2022 ed è il maggiore mai effettuato dalla Casa californiana. Supera, infatti, il precedente record registrato alla fine di dicembre con la campagna di riparazione di oltre 475 ...

