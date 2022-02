Teatro Gesualdo | nessuna prova dell’ammanco | tutti prosciolti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nessun ammanco del “Carlo” di Avellino. Lo ha stabilito la Corte dei Conti, che ha prosciolto da ogni addebitoi protagonisti dell’ultima gestione dell’ente culturale. Mancanza contabile che in un primo momento era stata quantificata intorno ai 118 mila euro e veniva contestata all’intero Cda dell’Ente, composto in quegli anni dal presidente Luca Cipriano e dai consiglieri di amministrazione Salvatore Gebbia e Carmine Santaniello. Il prossimo 4 aprile è in programma l’udienza davanti al GUP che vedrà coinvolti ancora i componenti del Consiglio di amministrazione e i responsabili del Settore Biglietteria. Il comune di Avellino, secondo la condanna della Corte dei Conti, dovrà versare circa 15mila di spese legali. Attraverso un post sui social, Cipriano scrive: “Dopo anni ...