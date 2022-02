Tali e Quali | la puntata finale non andrà in onda? L’annuncio della Rai

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 3 febbraio 2022), ladel programma condotto da Carlo Contidavvero inRai.è il nuovo programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Lo show si basa essenzialmente sul meglio conosciuto Tale e Quale Show con l’unica differenza è che a partecipare sono concorrenti non Vip. Ladel torneo purtroppo è saltata in occasione dell’elezione del PresidenteRepubblica., il programma Rai condotto da Carlo Conti (via social)Ladello spin-off di Tale e Quale Show sarebbe dovuta andare in ...