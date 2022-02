Stoner shock | ' La mia malattia? Più forte andavo in pista | più desideravo morire'

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Le sue avventure inrimarranno per sempre nella storia del Motomondiale. Specie per aver portato il primo e unico titolo iridato Piloti di MotoGP alla Ducati nel 2007. Ma per Casey, i ...

'C'erano dei giorni che ero 'malato come un cane' - ha esorditoal podcast Gypsy Tales - Poi c'erano quei weekend dove più forte andavo in pista, più volevo morire'.Soffriva di crisi di ansia, ma l'ha scoperto solo quando ormai aveva appeso il casco al chiodo: "Più andavo forte nel fine settimana e più mi sentivo morire dentro" C aseynon rimpiange ...Specie per aver portato il primo e unico titolo iridato Piloti di MotoGP alla Ducati nel 2007. Ma per Casey Stoner, i veri nemici da affrontare nella vita non hanno avuto il nome di Valentino Rossi o ...Soffriva di crisi di ansia, ma l’ha scoperto solo quando ormai aveva appeso il casco al chiodo: “Più andavo forte nel fine settimana e più mi sentivo morire dentro” Casey Stoner non rimpiange neanche ...