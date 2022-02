Siria, raid Usa: 13 morti di cui 6 bambini. Ucciso anche il capo dell’Isis? (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb – Gli Stati Uniti tornano a bombardare la Siria. Almeno 13 persone, tra cui 3 donne e 6 bambini, sono morte nei pressi del villaggio di Atma, nella campagna a nord di Idlib. Si tratta di una zona molto vicino al confine con la Turchia, costellata da diversi campi profughi. Quello di oggi è senza alcun dubbio il raid Usa più significativo dall’ottobre 2019, quando l’ex presidente Donald Trump annunciò l’uccisione del del sedicente califfo dell’Isis Abu Bakr al-Baghdadi. Siria, il raid Usa nella provincia di Idlib Stando a quanto riferito da Sana, l’agenzia ufficiale Siriana, il raid sarebbe stato compiuto da elicotteri militari statunitensi. Le forze speciali americane hanno contemporaneamente fatto irruzione nell’area bombardata e distrutto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb – Gli Stati Uniti tornano a bombardare la. Almeno 13 persone, tra cui 3 donne e 6, sono morte nei pressi del villaggio di Atma, nella campagna a nord di Idlib. Si tratta di una zona molto vicino al confine con la Turchia, costellata da diversi campi profughi. Quello di oggi è senza alcun dubbio ilUsa più significativo dall’ottobre 2019, quando l’ex presidente Donald Trump annunciò l’uccisione del del sedicente califfoAbu Bakr al-Baghdadi., ilUsa nella provincia di Idlib Stando a quanto riferito da Sana, l’agenzia ufficialena, ilsarebbe stato compiuto da elicotteri militari statunitensi. Le forze speciali americane hanno contemporaneamente fatto irruzione nell’area bombardata e distrutto ...

Agenzia_Ansa : In Siria, blitz militare Usa fa almeno 13 morti dei quali quattro sono bambini. Ci sono anche tre donne fra le vitt… - Agenzia_Ansa : Siria: nove morti in raid Usa, anche due bambini #ANSA - _Nico_Piro_ : Con complessa avioincursione nella prov. di Idlib, Siria, forze speciali ???? hanno eliminato Abu Ibrahim al-Hashimi… - aranciaverde : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Raid #USA in #Siria «Un successo!» 13 MORTI, di cui 3 DONNE e 4 BAMBINI...?? (Qualc… - Alice160383 : RT @loidomemau: Mentre 11milioni di italiani ieri sera seguiva #Sanremo in #Siria aerei americani hanno effettuato un raid aereo uccidendo… -