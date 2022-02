Sanremo | Coma Cose positivi al Covid | non saliranno sul palco dell’Ariston

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La notizia è emersa negli ultimi minuti: isono risultatial. I due non sono in gara al Festival ma avrebbero dovuto esibirsi. Istanno bene, ora sono in isolamento obbligatorio Il duo era atteso al Festival nella serata di domani ma non ci sarà. Dopo il successo dello scorso anno, con il brano Fiamme Negli Occhi, Amadeus li ha voluti con sé anche in questa nuova edizione, a bordo della nave Costa Toscana, con altri importanti ospiti della scorsa edizione del Festival, come ad esempio Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Fausto Lama e California stanno bene, ma sono ora in isolamento obbligatorio. Sono risultatiad un tampone di controllo a poche ore dalla conferma della loro presenza a bordo della nave musicale. Le loro ...