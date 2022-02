Salvini positivo al Covid, non è presente per il giuramento di Mattarella (Di giovedì 3 febbraio 2022) Matteo Salvini è risultato positivo al Covid. Il leader della Lega ha effettuato un tampone poco prima di entrare alla Camera per il giuramento di Sergio Mattarella da presidente della Repubblica. Al momento, oltre all’ex ministro degli Interni, sono risultati positivi, a quanto si apprende, una dozzina di parlamentari: dieci deputati e due senatori. Un numero che si aggiunge all’altra dozzina di parlamentari positivi o in quarantena già da alcuni giorni e che non potranno partecipare alla cerimonia. Salvini positivo al Covid e non sarà presente per il giuramento di Mattarella “Amici sono in buona compagnia“, ha scritto sul suo profilo Facebook il leader del Carroccio. “Ai dieci milioni di Italiani ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Matteoè risultatoal. Il leader della Lega ha effettuato un tampone poco prima di entrare alla Camera per ildi Sergioda presidente della Repubblica. Al momento, oltre all’ex ministro degli Interni, sono risultati positivi, a quanto si apprende, una dozzina di parlamentari: dieci deputati e due senatori. Un numero che si aggiunge all’altra dozzina di parlamentari positivi o in quarantena già da alcuni giorni e che non potranno partecipare alla cerimonia.ale non saràper ildi“Amici sono in buona compagnia“, ha scritto sul suo profilo Facebook il leader del Carroccio. “Ai dieci milioni di Italiani ...

