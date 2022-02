Roma, Smalling: “I procuratori sono sopravvalutati. Non hanno un ruolo fondamentale” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Chris Smalling, difensore della Roma, è stato intervistato sul sito giallorosso attraverso il format Underrated/ Overrated. Ecco le sue risposte: La Serie A?“È sottovalutata. Prima di venire in Italia guardavo qualche partita ma non sempre perché prima non le trasmettevano e non erano pubblicizzate. Adesso invece vengono trasmesse tutte le gare e penso che la Serie A stia crescendo in maniera costante”. I procuratori?“sopravvalutati, anche se il mio agente probabilmente vedrà questa intervista. In fin dei conti fanno solo il loro lavoro, ma alla fine sono i giocatori che decidono se cambiare maglia. sono necessari ma hanno un ruolo che non è così fondamentale come potrebbe invece sembrare”. Le gare in notturna?“sono ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Chris, difensore della, è stato intervistato sul sito giallorosso attraverso il format Underrated/ Overrated. Ecco le sue risposte: La Serie A?“È sottovalutata. Prima di venire in Italia guardavo qualche partita ma non sempre perché prima non le trasmettevano e non erano pubblicizzate. Adesso invece vengono trasmesse tutte le gare e penso che la Serie A stia crescendo in maniera costante”. I?“, anche se il mio agente probabilmente vedrà questa intervista. In fin dei conti fanno solo il loro lavoro, ma alla finei giocatori che decidono se cambiare maglia.necessari maunche non è cosìcome potrebbe invece sembrare”. Le gare in notturna?“...

