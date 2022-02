Ragazza di 20 anni denuncia falsa violenza sessuale: ora è indagta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Perugia, 3 febbraio 2022 - Per paura che il fidanzato la lasciasse ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di "un tassista abusivo" e adesso una Ragazza di 20 anni è stata ... Leggi su lanazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) Perugia, 3 febbraio 2022 - Per paura che il fidanzato la lasciasse hato di essere stata vittima dida parte di "un tassista abusivo" e adesso unadi 20è stata ...

