Raccolta differenziata sospesa per i positivi al Covid: uno spettro che si aggira per il Paese (Di giovedì 3 febbraio 2022) In Italia è in vigore l’indicazione, per i positivi da Covid, di non fare la Raccolta differenziata. E’ un po’ uno spettro che si aggira per l’Italia, perché si manifesta diversamente a seconda dei luoghi e delle circostanze. Intanto non è una norma vera e propria, o almeno non l’ho trovata come tale: non prevede, neanche sulla carta, controlli e sanzioni. Non mi sembra citata nei Dpcm, né nelle leggi sui rifiuti. Soprattutto non se ne parla mai, quando si ripetono, tutte insieme, le prescrizioni o le raccomandazioni sanitarie contro il contagio. Sembrava avere fatto la fine della indicazione di mettere sempre i guanti quando si utilizzano i mezzi pubblici. Indicazione che è stata però anche ufficialmente abbandonata da tempo. Invece questa sui rifiuti sopravvive, ma quasi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) In Italia è in vigore l’indicazione, per ida, di non fare la. E’ un po’ unoche siper l’Italia, perché si manifesta diversamente a seconda dei luoghi e delle circostanze. Intanto non è una norma vera e propria, o almeno non l’ho trovata come tale: non prevede, neanche sulla carta, controlli e sanzioni. Non mi sembra citata nei Dpcm, né nelle leggi sui rifiuti. Soprattutto non se ne parla mai, quando si ripetono, tutte insieme, le prescrizioni o le raccomandazioni sanitarie contro il contagio. Sembrava avere fatto la fine della indicazione di mettere sempre i guanti quando si utilizzano i mezzi pubblici. Indicazione che è stata però anche ufficialmente abbandonata da tempo. Invece questa sui rifiuti sopravvive, ma quasi ...

Ultime Notizie dalla rete : Raccolta differenziata Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione - Contrasto al degrado nel quartiere Altobello di Mestre. La percentuale di raccolta differenziata è stata del 76,1%: il Veneto si conferma un'eccellenza a livello nazionale. La provincia di Treviso ha raggiunto il valore più alto, con l'88%, seguita da ...

Italiani e sostenibilità: focus sul materasso della camera da letto La quasi totalità degli italiani (99%) afferma di adottare comportamenti sostenibili che vanno oltre alla semplice raccolta differenziata (fatta abitualmente dal 93% degli italiani) e dimostra una ...

Raccolta differenziata - Dal 7 febbraio conferimento solo con i nuovi mastelli Comune di Oristano Via Traiana, una zona nel degrado Buste, cartacce, rimanenza di raccolta differenziata che contribuiscono a rendere via Traiana una delle aree più trascurate di Civitavecchia. Almeno per quanto riguarda il centro cittadino. E ...

Palau: raccolta differenziata al 72,71% Palau. Come va la raccolta differenziata in Gallura? A Palau i dati tutto sommato non sono negativi, anzi. Li ha resi pubblici l'amministrazione palaese, spiegando cosa ha funzionato nel corso ...

