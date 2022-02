Milan | Giroud | «Orgoglioso di essere qui Vinciamo il derby e poi lo scudetto»

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Le parole di Oliviera StarCasinoSport. L’attaccante francese delsi è raccontato in questo modo Le parole dell’attaccante delOliviera StarCasinoSport. ARRIVO AL– «Le prime sensazioni sono state di orgoglio per aver firmato con il grande, perché sono un tifoso rossonero e poi perché i francesi che hanno giocato qua erano tutti forti, vincendo tanto come Papin, uno dei miei giocatori preferiti» IBRAHIMOVIC – «Ibra è un calciatore che mi piace moltissimo, lui e Shevchenko sono due attaccanti che ho sempre ammirato. Quando avevo 20 anni lui era già al top e i miei amici mi regalarono la sua maglia. Penso di averla ancora, ma questo è un segreto che non ho ancora svelato ad Ibra»– ...

"Crediamo allo scudetto. Tra pochi giorni abbiamo il Derby con l'Inter, se vinciamo penso che avremo l'opportunità di lottare fino alla fine'. Ecco le parole di Olivier, attaccante del, che è stato intervistato con un Q&A di StarCasinò Sport, il sito d'intrattenimento sportivo Official Partner di Ac. 'Le prime sensazioni sono state di orgoglio per ...... non è da, certamente non da questo'Alla fine gli unici due affari chiusi dal... in assenza dei due totem in avanti, Ibrahimovic e, di mantenere lo schema di gioco che tanti ...Le parole dell’attaccante del Milan Olivier Giroud a StarCasinoSport. ARRIVO AL MILAN – «Le prime sensazioni sono state di orgoglio per aver firmato con il grande Milan, perché sono un tifoso ...Milan, Giroud partirà dal primo minuto, ed è quasi una certezza, per il grande match di sabato contro l’Inter di Simone Inzaghi. Nella giornata di venerdì riusciremo a capire qualcosa in ...