Matteo Salvini positivo al Covid (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’annuncio social Il leader della Lega non ha potuto presenziare al giuramento di Sergio Mattarella “Nessun sintomo di nessun genere. Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’annuncio social Il leader della Lega non ha potuto presenziare al giuramento di Sergio Mattarella “Nessun sintomo di nessun genere. Perizona Magazine.

Advertising

rtl1025 : ?? Il leader della #Lega Matteo #Salvini è risultato positivo al #Covid nello screening per l'accesso al giuramento… - SkyTG24 : Quirinale, Matteo Salvini positivo al Covid: salterà il giuramento - fattoquotidiano : Non c’è stato alcun redde rationem dopo la disfatta del Quirinale. Ma chi ha assistito al consiglio federale della… - Sabry_cuorenero : RT @AUniversale: Salvini, 9 ore fa: “Oggi è San Biagio, protettore dalle malattie”. Agenzia AGI, 3 ore fa: tampone positivo per Matteo Sal… - Ant5410 : RT @saveriolakadima: Tutti condannati i #naziskin che assaltarono la sede dell'associazione pro-migranti Como Senza Frontiere. Secondo Matt… -