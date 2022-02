Il lutto di Luca Argentero una scusa per saltare Sanremo 2022 | la rabbia dell’attore

(Di giovedì 3 febbraio 2022) E’ assurda l’accusa mossa nei confronti disulutilizzato comeper non andare al festival di. Anche se si trattasse di un commento goliardico non fa ridere nessuno perché non solo ilc’è stato davvero ma è anche di quelli che ti bloccano nel dolore.e Cristina Marino sono chiusi nel silenzio per una morte che fa male e non ammette commenti diversi dalla condivisione. Ieri l’attore era atteso sul palco del teatro Ariston ma prima che arrivasse lui aè arrivata la notizia della sua assenza.è rimasto accanto a sua moglie Cristina per la perdita del padre. Altri forse sarebbero saliti lo stesso su quel palco, perché il lavoro ...

E' assurda l'accusa mossa nei confronti di Luca Argentero sul lutto utilizzato come scusa per non andare al festival di Sanremo 2022. Anche se si trattasse di un commento goliardico non fa ridere ...Luca Argentero assente a Sanremo 2022: il duro sfogo dell'attore di Doc-Nelle tue mani dopo il lutto della moglie Cristina Marino Anche i più calmi e ...