Il Covid uccide una donna di 41 anni, la neo mamma in Rianimazione si è stabilizzata (Di giovedì 3 febbraio 2022) ANCONA - Di Covid si continua a morire. A Torrette , in Rianimazione , martedì ha perso la sua battaglia una donna di 41 anni della Valmusone : vaccinata, era afflitta da altre patologie gravi. Il ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 3 febbraio 2022) ANCONA - Disi continua a morire. A Torrette , in, martedì ha perso la sua battaglia unadi 41della Valmusone : vaccinata, era afflitta da altre patologie gravi. Il ...

