I 55 applausi a Mattarella del Parlamento che lo ha rieletto per salvarsi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Bacchettate con guanto di velluto alla politica, bacchettate con il pugno di ferro , alla giustizia. Il tutto all'insegna degli applausi, continuati, calorosi, forse addirittura esagerati vista la situazione e visto il giudizio dello stesso Presidente ai partiti ed ai parlamentari.Il discorso di insediamento di Sergio Mattarella che oggi comincia ufficialmente il suo secondo mandato, è stato per certi versi quanto di più atteso e classico possibile (alla fine si tratta pur sempre di un grande ex democristiano, se mai esistano ex democristiani) con alcune punte particolarmente sentite. Messaggio di insediamento del Presidente Mattarella www.youtube.com Non va nemmeno dimenticato come Mattarella abbia tenuto a spiegare che la sua rielezione è stata «inaspettata», ... Leggi su panorama (Di giovedì 3 febbraio 2022) Bacchettate con guanto di velluto alla politica, bacchettate con il pugno di ferro , alla giustizia. Il tutto all'insegna degli, continuati, calorosi, forse addirittura esagerati vista la situazione e visto il giudizio dello stesso Presidente ai partiti ed ai parlamentari.Il discorso di insediamento di Sergioche oggi comincia ufficialmente il suo secondo mandato, è stato per certi versi quanto di più atteso e classico possibile (alla fine si tratta pur sempre di un grande ex democristiano, se mai esistano ex democristiani) con alcune punte particolarmente sentite. Messaggio di insediamento del Presidentewww.youtube.com Non va nemmeno dimenticato comeabbia tenuto a spiegare che la sua rielezione è stata «inaspettata», ...

