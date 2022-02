GF Vip | il confessionale divulgato per errore di Barù

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ieri sera durante una diretta dalla casa del Grande Fratello Vip in onda sul canale 55 Mediaset Extra, secondo quanto riportato dal portale isaechia.it, è stato mandato in onda perundiche era a colloquio con la psicologa Piera e con un’autrice del programma. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip confessionale

Alessandro e Sophie discutono ma poi esplode la passione al GFNoi dovremmo cag*rci tutto il ... Alessandro è andato ine al suo ritorno i toni si sono ammorbiditi: Vieni qua un attimo ...Errore nel Grande Fratello. Sui social del programma è stato mandato in onda, probabilmente per sbaglio, undi Barù che parlava con un'autrice del programma e con la psicologa, svelando alcuni dettagli sul suo ...Ieri sera durante una diretta dalla casa del Grande Fratello Vip in onda sul canale 55 Mediaset Extra, secondo quanto riportato dal portale isaechia.it, è stato mandato in onda per errore un ...In Confessionale l’ho detto ‘Sarebbe ora ... che sta facendo discutere i telespettatori del “Grande Fratello Vip” e sicuramente, durante la puntata di lunedì prossimo, Alfonso Signorini ...