F1 | Benedetto Vigna | “Segnali incoraggianti sono arrivati dalla passata stagione”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Chesarà per la Ferrari? La domanda è decisamente pertinente se si pensa alle difficoltà della Rossa nelle ultime annate in F1. La scuderia di Maranello punta molto sul 2022, augurandosi di aver interpretato al meglio il nuovo regolamento tecnico. Una vera e propria rivoluzione, epocale sotto tanti punti di vista, in cui il Cavallino Rampante vuol rilanciare le sue quotazioni. Fiducia c’è nell’asset dirigenziale della Ferrari, come si evince dalle parole del CEO: “LaFormula 1 del 2021 ha mostratoverso la fine, con il terzo posto nel Campionato Costruttori. Il 2022 è stato il primo anno con una serie completamente nuova di regole tecniche, la nostra nuova vettura sarà presentata il 17 febbraio“, ha detto l’amministratore delegato ...

"L'azienda " ha dichiarato l'ad" ha posto le basi per un nuovo piano industriale, che sarà presentato il 16 giugno a Maranello". Ferrari darà ai 4.500 dipendenti un premio annuale di ...