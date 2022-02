F1 2022: mescola libera per i primi 10 piloti (Di giovedì 3 febbraio 2022) La stagione 2022 si apre con una novità: torna la mescola libera in partenza anche per i primi dieci piloti. Red Bull RB18: svelata la data di presentazione Perché tornare alla mescola libera? La nuova stagione di Formula Uno vedrà cambiamenti anche per il format delle qualifiche. Da questo campionato anche i primi dieci qualificati potranno selezionare la mescola più adatta alla partenza del gran premio. I top 10 infatti, nel corso delle ultime sette stagioni, hanno avuto l’obbligo di partire con lo stesso treno di gomme utilizzato per passare il taglio del Q2. La regola, introdotta nel 2014, smette dunque di esistere in vista del 2022. La decisione è stata presa nell’ultima seduta della Strategy Advisory ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 3 febbraio 2022) La stagionesi apre con una novità: torna lain partenza anche per idieci. Red Bull RB18: svelata la data di presentazione Perché tornare alla? La nuova stagione di Formula Uno vedrà cambiamenti anche per il format delle qualifiche. Da questo campionato anche idieci qualificati potranno selezionare lapiù adatta alla partenza del gran premio. I top 10 infatti, nel corso delle ultime sette stagioni, hanno avuto l’obbligo di partire con lo stesso treno di gomme utilizzato per passare il taglio del Q2. La regola, introdotta nel 2014, smette dunque di esistere in vista del. La decisione è stata presa nell’ultima seduta della Strategy Advisory ...

