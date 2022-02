Energia | Arera | aumento prezzi spinge più clienti su mercato libero

(Di giovedì 3 febbraio 2022) In un periodo in cui idell'hanno subito aumenti mai registrati in precedenza sempre piùpassano al: nel settore elettrico il 59,7% delle famiglie (+ 2,4% in sei ...

... previsto dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 30 dicembre 2020 e che viene trasmesso da, l'Autorità per l', le reti e l'ambiente, al ministro della Transizione ......energetici all'ingrosso (quasi raddoppiati nei mercati spot del gas naturale e dell'...2% di quella del gas "scrivevagià un mese fa ". L'Autorità ha confermato l'annullamento transitorio ...Sono alcuni dei risultati emersi dal secondo “Rapporto monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas ... in questi mesi – afferma il presidente di Arera, Stefano ...Roma, 3 feb. (askanews) - In un periodo in cui i prezzi dell'energia hanno subito aumenti ... del 30 dicembre 2020 e che viene trasmesso da Arera, l'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente ...