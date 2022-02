Donatella Rettore e Ditonellapiaga: il look vincente black and white a Sanremo (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'inedita coppia si è esibita sul palco dell'Ariston nella seconda serata del Festival con il brano Chimica. Le due interpreti si sono esibite con due tailleur coordinati: pantaloni a Zampa per la voce di Splendido Splendente e pantapalazzo per la cantante di Morhina. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'inedita coppia si è esibita sul palco dell'Ariston nella seconda serata del Festival con il brano Chimica. Le due interpreti si sono esibite con due tailleur coordinati: pantaloni a Zampa per la voce di Splendido Splendente e pantapalazzo per la cantante di Morhina. L'articolo proviene da DireDonna.

SanremoRai : “È una questione di Chimica chimica Chi-chi-chi-chi-chi-chi Chimica chimica” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - RaiRadio2 : «Sono una punk.» @Rettore_ «Donatella, stiamo a Sanremo! Daje tutta!» @ditonellapiaga Nel backstage di #RaiRadio2… - IlContiAndrea : Tecnico: “Cantano Ditonellapiaga e Donatella Rettore” Rettore dietro le quinte urla: “AHHHHRGHHH solo RETTORE” ??????… - madsonmars : RT @spiceguuurl: IO PISCIATA ADDOSSO PER QUESTO MOMENTO IN CUI DONATELLA RETTORE NON TROVAVA PIÙ DITONELLAPIAGA #Sanremo2022 - avrilisacupcake : RT @jupitears: Donatella Rettore è la badante che rolla le canne a Ornella Vanoni -