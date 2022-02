Covid, da domani prime consegne della pillola Paxlovid (Di giovedì 3 febbraio 2022) Inizierà domani la distribuzione alle Regioni e alle Province autonome dei primi 11.200 trattamenti dell'antivirale Paxlovid, la pillola anti Covid di Pfizer, dopo la firma del contratto tra la ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 3 febbraio 2022) Inizieràla distribuzione alle Regioni e alle Province autonome dei primi 11.200 trattamenti dell'antivirale, laantidi Pfizer, dopo la firma del contratto tra la ...

Advertising

cronaca_news : Oms, l’Europa vede la fine della pandemia. E da domani la pillola anti-Covid Pfizer, a aprile il vaccino 0-5 anni… - cevanseyes : Domani mattina ho il tampone di fine isolamento. Avevo già fatto un tampone a casa in questi giorni ed era negativo… - Piero42395724 : RT @Luca__Pagani: In Svizzera, da domani saranno revocati l’obbligo di telelavoro e di quarantena per i contatti. Ad annunciarlo è il Consi… - miago70 : RT @Luca__Pagani: In Svizzera, da domani saranno revocati l’obbligo di telelavoro e di quarantena per i contatti. Ad annunciarlo è il Consi… -