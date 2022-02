Corona contro gli abusi di Mastella: “La scorta, le multe annullate e il silenzio dei grillini” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Il Sannio Quotidiano di oggi ha pubblicato una dichiarazione del sindaco Clemente Mastella il quale ci tiene a far sapere che normalmente quando va fuori città, la scorta viene garantita dalla Questura della città di arrivo, ma dal 24 al 29 gennaio, quando si è trattenuto a Roma per fare l’opinionista politico, ha utilizzato i poliziotti di Benevento perché quelli di Roma erano molto occupati. In verità da quando gli è stata assegnata la scorta come sindaco, per i viaggi a Roma è stato sempre accompagnato da agenti di Benevento, tranne casi eccezionali, ma la sua precisazione di oggi conferma quanto da me dichiarato: per sei giorni di seguito l’auto Ford Mondeo del Comune con autista e agente di scorta, sottoposti a turni massacranti, è andata e tornata da Roma, con spese notevoli, per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Il Sannio Quotidiano di oggi ha pubblicato una dichiarazione del sindaco Clementeil quale ci tiene a far sapere che normalmente quando va fuori città, laviene garantita dalla Questura della città di arrivo, ma dal 24 al 29 gennaio, quando si è trattenuto a Roma per fare l’opinionista politico, ha utilizzato i poliziotti di Benevento perché quelli di Roma erano molto occupati. In verità da quando gli è stata assegnata lacome sindaco, per i viaggi a Roma è stato sempre accompagnato da agenti di Benevento, tranne casi eccezionali, ma la sua precisazione di oggi conferma quanto da me dichiarato: per sei giorni di seguito l’auto Ford Mondeo del Comune con autista e agente di, sottoposti a turni massacranti, è andata e tornata da Roma, con spese notevoli, per ...

