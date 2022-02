Chi è Martina Pigliapoco: carabiniera premiata da Mattarella e ospite a Sanremo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il 4 ottobre del 2021 aveva salvato una donna dal tentativo di suicidio e a novembre il Presidente l'ha nominata Cavaliere della Repubblica Italiana per "il coraggio e la sensibilità dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni". Il 3 febbraio 2022 Amadeus l'ha voluta sul palco dell'Ariston per portare la sua storia, simbolo di umanità e speranza. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il 4 ottobre del 2021 aveva salvato una donna dal tentativo di suicidio e a novembre il Presidente l'ha nominata Cavaliere della Repubblica Italiana per "il coraggio e la sensibilità dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni". Il 3 febbraio 2022 Amadeus l'ha voluta sul palco dell'Ariston per portare la sua storia, simbolo di umanità e speranza. L'articolo proviene da DireDonna.

