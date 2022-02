Advertising

ilNotiziarioInd : Caso Mattarelli, Tribunale conferma il suicidio di Simone dopo l’inseguimento - Nicolostefanio1 : @Retroeggs @Entreri_Arnodas Mattarelli Bagonghi per caso? -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Mattarelli

Il Notiziario

Morte di Simonechiuso: il Tribunale di Busto Arsizio l'ha archiviato come suicidio.chiuso. Il Tribunale di Busto Arsizio ha archiviato come suicidio la morte di SimoneIl caso di Mattarelli sarebbe già stato chiuso da aprile dell’anno scorso perché il pm Susanna Molteni, alla luce degli esiti investigativi, aveva chiesto l’archiviazione. I genitori del ventottenne ...Ma per i familiari il caso non è chiuso Una manifestazione di amici e familiari di Simone Mattarelli: «Aveva mille motivi per vivere e nessuno per togliersi la vita» Per i consulenti di parte c’erano ...