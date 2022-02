Buenos Aires, cocaina contraffatta: 20 morti e 74 ricoverati in ospedale. “Forse adulterata volontariamente” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Venti morti e 74 ricoverati in ospedale a Buenos Aires per aver consumato cocaina adulterata: la droga sarebbe stata tagliata con una sostanza tossica, Forse con oppiodi. Il ministero della Sanità argentino riferisce che, delle 74 persone ricoverate, 18 sono in rianimazione e collegate a respiratori meccanici. Gli esperti stanno tutt’ora analizzando la cocaina per capire che cosa contenesse. Le autorità giudiziarie stanno seguendo diverse piste per risalire agli spacciatori, ma una delle ipotesi è che la droga sia stata intenzionalmente adulterata per un regolamento di conti tra trafficanti. A dichiararlo è stato il procuratore generale di San Martín, Marcelo Lapargo, che ha aggiunto che una vicenda con questi numeri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ventie 74inper aver consumato: la droga sarebbe stata tagliata con una sostanza tossica,con oppiodi. Il ministero della Sanità argentino riferisce che, delle 74 persone ricoverate, 18 sono in rianimazione e collegate a respiratori meccanici. Gli esperti stanno tutt’ora analizzando laper capire che cosa contenesse. Le autorità giudiziarie stanno seguendo diverse piste per risalire agli spacciatori, ma una delle ipotesi è che la droga sia stata intenzionalmenteper un regolamento di conti tra trafficanti. A dichiararlo è stato il procuratore generale di San Martín, Marcelo Lapargo, che ha aggiunto che una vicenda con questi numeri ...

