Biagio, significato e origine del nome (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il nome Biagio deriva dal gentilizio latino Blasius o Blassius, poi divenuto nome individuale, ed è attestato sin dal III secolo a.C., anche in iscrizioni osche, correlato a cognomina quali Blasio e Blasionis. Dal punto di vista etimologico Blasius deriva con tutta probabilità dall’aggettivo blaesus, che vuol dire letteralmente “bleso”, “balbuziente”, con un significato analogo a quello dei nomi Barbara e Balbino. Per la precisione, il vocabolo latino è un prestito dal greco ??????? (blaisós), il cui significato originario di “valgo”, “con le gambe storte”; il cambio di senso è dovuto forse a un’idea di “lingua blesa” (“lingua storta”, “che s’inceppa”). A contribuire alla vasta diffusione del nome è stato il culto di san Biagio, vescovo di Sebaste, oppure del martire a ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilderiva dal gentilizio latino Blasius o Blassius, poi divenutoindividuale, ed è attestato sin dal III secolo a.C., anche in iscrizioni osche, correlato a cognomina quali Blasio e Blasionis. Dal punto di vista etimologico Blasius deriva con tutta probabilità dall’aggettivo blaesus, che vuol dire letteralmente “bleso”, “balbuziente”, con unanalogo a quello dei nomi Barbara e Balbino. Per la precisione, il vocabolo latino è un prestito dal greco ??????? (blaisós), il cuioriginario di “valgo”, “con le gambe storte”; il cambio di senso è dovuto forse a un’idea di “lingua blesa” (“lingua storta”, “che s’inceppa”). A contribuire alla vasta diffusione delè stato il culto di san, vescovo di Sebaste, oppure del martire a ...

