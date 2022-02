Atlantia | faro su sostenibilità | cresce rating di Sustainalytics

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb.(Adnkronos) -continua il suo percorso di concreta attuazione della propria strategia di, confermando l'impegno a essere tra le società quotate italiane più attente a questo tema. La società diha migliorato la valutazione di, portandola a 14.7 punti (in una scala compresa tra 0 e >40, dove 0 indica la valutazione migliore e >40 la peggiore), sottolinea una nota. In seguito all'avanzamento delrientra ora nel 10% delle aziende più virtuose fra le circa 15.000 valutate in tutto il mondo da. Idi questa agenzia internazionale - controllata da Morningstar e specializzata nella valutazione di quanto efficacemente le aziende ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atlantia faro

Adnkronos

Acquisti diffusi sui listini azionari europei orfani tuttavia deldi Wall Street chiusa per il Martin Luther King Day. Sul mercato valutario, l' Euro / Dollaro ... Tentenna, con un modesto ...In "rosso" anche la holdingcomplice un downgrade di Mediobanca e molti bancari, tra cui Banca Pop Er e Banco Bpm . La giornata si è invece caratterizzata per gli acquisti su Tenaris , che ...Borsa italiana news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale bene Tenaris e Moncler. Male invece Telecom Italia ...