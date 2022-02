Ascolti tv ieri | Sanremo 2022 | quanto ha fatto la seconda serata? Più o meno dell’anno scorso?

Advertising

virginia_gabbi : RT @Tg3web: Oggi la seconda serata del Festival di Sanremo, con altri 13 cantanti in gara. Tra gli Ospiti Laura Pausini e Checco Zalone. Ie… - vale_3710 : RT @iIlicitgilmore: ma le canzoni uscite ieri stanno già a un milione di ascolti io tra un’ora faccio impallare sia spotify che itunes fors… - sangiiulss : RT @iIlicitgilmore: ma le canzoni uscite ieri stanno già a un milione di ascolti io tra un’ora faccio impallare sia spotify che itunes fors… - pensochesolillo : RT @iIlicitgilmore: ma le canzoni uscite ieri stanno già a un milione di ascolti io tra un’ora faccio impallare sia spotify che itunes fors… - al1cee13 : RT @iIlicitgilmore: ma le canzoni uscite ieri stanno già a un milione di ascolti io tra un’ora faccio impallare sia spotify che itunes fors… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

Seconda serata per il Sanremo 2022 dei record . Archiviato il boom diall'esordio, sul palco dell'Ariston si esibiscono oggi gli altri 13 cantanti big in gara . ... cheha visto brillare ...Dopo l'ottimo esordio della giornata di, proseguono le esibizioni: questa sera sono previsti ... Amadeus, dopo il grande successo diottenuti con la serata del debutto, torna sul palco del ...Con l’arrivo degli ascolti, la sala stampa del Festival di Sanremo 2022 si ... Mangiare bene qui è sempre difficilissimo (ieri una frittura di totani non sapeva di niente, ho fatto un molecolare e non ...Si apre uno spiraglio sull’Aia. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha infatti ascoltato ieri mattina le ragioni degli amministratori locali e della deputazione siciliana ...