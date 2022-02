Ascolti Tv di ieri 2 febbraio 2021: Access Prime Time e Preserale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ascolti Tv di ieri 2 febbraio 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share del 2 febbraio per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell’Access Prime Time e Preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata di ieri nella fascia dell’Access Prime Time e in quella Preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli Ascolti di ieri. Ascolti TV ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022)Tv di: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 2per i principali canali tv nelle fasce di ascolto didell’? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata dinella fascia dell’e in quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV ...

Advertising

fattoquotidiano : Ascolti stellari per il primo giorno del Festival 72 con i Måneskin. Ieri sul palco l’attrice italo-senegalese Cesa… - IlContiAndrea : #Brividi su Spotify - a ieri - viaggiava su 3.400.000 ascolti in streaming, al secondo posto #Insuperabile con 954.000 #Sanremo2022 - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 2 febbraio 2021: Access Prime Time e Preserale - saraamurolo_ : RT @ilavch: la seconda serata ha fatto ascolti più alti della prima ma colleghiamoci con chi diceva che ieri a parte elisa c’erano tutti fl… - pollyannalatata : RT @IlContiAndrea: #Brividi su Spotify - a ieri - viaggiava su 3.400.000 ascolti in streaming, al secondo posto #Insuperabile con 954.000 #… -