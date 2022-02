ANITA: in pieno sviluppo la pianificazione del “Terminal 4.0” (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’obiettivo dei partner del progetto Deutsche Bahn – MAN Truck & Bus, Hochschule Fresenius University of Applied Sciences e Götting KG – è stato fissato: nell’ambito del progetto ANITA (Autonomous Innovation in Terminal Operations), camion completamente automatizzati dovranno muoversi autonomamente, al più tardi entro il 2023, nel deposito container di DB Intermodal Services e nel Terminal DUSS (Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH) a Ulm Dornstadt. Procedure e processi del Terminale sono stati recentemente definiti per tutti i sistemi coinvolti. Grazie a questa pianificazione lo sviluppo dei veicoli entra ora nella fase decisiva.• La Hochschule Fresenius University of Applied Sciences sviluppa con Deon Digital il software per l’implementazione automatizzata dei ... Leggi su cityroma (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’obiettivo dei partner del progetto Deutsche Bahn – MAN Truck & Bus, Hochschule Fresenius University of Applied Sciences e Götting KG – è stato fissato: nell’ambito del progetto(Autonomous Innovation inOperations), camion completamente automatizzati dovranno muoversi autonomamente, al più tardi entro il 2023, nel deposito container di DB Intermodal Services e nelDUSS (Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH) a Ulm Dornstadt. Procedure e processi dele sono stati recentemente definiti per tutti i sistemi coinvolti. Grazie a questalodei veicoli entra ora nella fase decisiva.• La Hochschule Fresenius University of Applied Sciences sviluppa con Deon Digital il software per l’implementazione automatizzata dei ...

