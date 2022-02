Alex Zanardi, annuncio dell’ultima ora: novità sulle sue condizioni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo l’incidente del 19 giugno 2020, lo stato delle condizioni di Alex Zanardi viene aggiornato passo dopo passo: le ultimissime Sono quasi due anni che Alex Zanardi è sotto le cure dei migliori specialisti d’Italia pur di uscire quasi illeso dall’incidente che gli ha segnato, per la seconda volta, la vita. Le ultimissime sulle sue L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo l’incidente del 19 giugno 2020, lo stato dellediviene aggiornato passo dopo passo: le ultimissime Sono quasi due anni cheè sotto le cure dei migliori specialisti d’Italia pur di uscire quasi illeso dall’incidente che gli ha segnato, per la seconda volta, la vita. Le ultimissimesue L'articolo proviene da Inews24.it.

