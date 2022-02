A Sanremo lacrime e risate, Checco Zalone superstar (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le lacrime di Lorena Cesarini, le risate per Checco Zalone. Scorre lungo queste due direttrici - apparentemente opposte - la seconda serata del Festival di Sanremo, che però ha un fil rouge: quello di porre l'accento sul tema dell'integrazione, della diversità, della lotta alla discriminazione. Amadeus è accompagnato sul palco dell'Ariston dall'attrice di Suburra Cesarini, 35 anni, nata a Dakar ma cresciuta a Roma. "Mi sento italiana. Ne vado fiera. Ma per molti resto diversa perché sono nera", dice con emozione e lasciandosi andare alle lacrime sul palco. "Mi porto dentro una domanda - prosegue Cesarini - perché c'è chi si indigna per la mia presenza sul palco dell'Ariston? Mi auguro che nasca in ognuno di noi la libertà di farsi domande per andare contro le frasi fatte e i giudizi ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ledi Lorena Cesarini, leper. Scorre lungo queste due direttrici - apparentemente opposte - la seconda serata del Festival di, che però ha un fil rouge: quello di porre l'accento sul tema dell'integrazione, della diversità, della lotta alla discriminazione. Amadeus è accompagnato sul palco dell'Ariston dall'attrice di Suburra Cesarini, 35 anni, nata a Dakar ma cresciuta a Roma. "Mi sento italiana. Ne vado fiera. Ma per molti resto diversa perché sono nera", dice con emozione e lasciandosi andare allesul palco. "Mi porto dentro una domanda - prosegue Cesarini - perché c'è chi si indigna per la mia presenza sul palco dell'Ariston? Mi auguro che nasca in ognuno di noi la libertà di farsi domande per andare contro le frasi fatte e i giudizi ...

